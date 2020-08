Spread Btp-Bund oggi 7 agosto: apertura intorno ai 150 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 7 agosto ha aperto a 153 punti base, in linea con la chiusura di ieri, quando si attestava a 152 punti base. Segno che i mercati per ora sono in attesa anche del decreto Agosto e che l’operato della Bce, con l’acquisto dei titoli di Stato, sta mantenendo stabile lo spread. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è all’1%, in decremento di alcuni punti base rispetto ai giorni scorsi.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 153,4 1,01% 1,00 Austria 20,5 0,30% -0,329 Belgio 28 1,17% -0,254 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 30,7 0,66% -0,228 Grecia 154,1 -1,27% 1,007 Irlanda 37,8 -9,09% -0,156 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 99,2 2,52% 0,448 Paesi Bassi 12,2 0,48% -0,412 Portogallo 83,9 -3,03% 0,305 Slovacchia 23,4 -54,71% -0,3 Slovenia 44,7 -81,25% -0,087 Spagna 81,3 0,00% 0,279

Lo spread della Grecia è sugli stessi valori di quello dell’Italia, a 154 punti base e con un rendimento identico. I rendimenti di Austria, Finlandia, Francia e Paesi Bassi rimangono negativi.