Valle d’Aosta, allerta per il ghiacciaio del Planpincieux

C’è allerta per il ghiacciaio del Planpincieux, che si trova sul Monte Bianco, nella zona a nord di Courmayeur, con 500 mila metri cubi di ghiaccio che rischiano di arrivare a valle. Per questo è scattato l’allarme con la chiusura delle strade e l’evacuazione di 25 famiglie che si trovavano nella zona più a rischio. In totale sono state evacuate 75 persone che si trovavano nella zona del val Ferret.

C’è stato un rialzo termico dopo alcuni giorni di freddo, con il rischio che il ghiacciaio possa crollare ed arrivare a valle in 72 ore. Sono aumentate di 10 gradi le temperature rispetto all’inizio di agosto, questo ha allertato il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi: “Stiamo presidiando gli accessi”, il quale ha già firmato le ordinanze di evacuazione.