Aborto, la pillola potrà essere utilizzata senza il ricovero di tre giorni

Una svolta nelle modalità di approcciare l’aborto, con le nuove linee guida del ministero della Salute: “L’aborto farmacologico è sicuro, si può fare in day hospital, in strutture pubbliche e private e le donne possono tornare a casa dopo mezz’ora dall’assunzione del medicinale”, questa la posizione del governo in merito.

Il ministro Speranza aveva chiesto un parere al Consiglio superiore della sanità sulla modifica della legge 194, per cambiare un’ordinanza del 2010, che prevedeva tre giorni di ricovero per l’assunzione della pillola. Negli ultimi anni molte donne firmavano per tornare a casa ed ora sarà possibile farlo in tempi brevi.

Il farmaco steroide sintetico, usato per l’aborto chimico, potrà essere utilizzato sia in consultorio che in ambulatorio, nei primi due mesi della gravidanza. Dopo mezz’ora la donna potrà tornare a casa, qualora non sia in uno stato di ansia. Rimane la procedura di consultorio, con la spiegazione del farmaco alla donna.