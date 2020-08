Approvato dl Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”

Il decreto Agosto è stato approvato in tarda serata, con conseguente conferenza stampa del premier Conte, che ha spiegato le misure principali. “Abbiamo approvato misure significative, con un totale di 100 miliardi”, ha dichiarato Conte. Infatti questo è il terzo decreto economico, che va schizzare il deficit a 105 miliardi di euro per il 2020.

Le misure principali andranno a riguarda il lavoro, con il rinnovo per 18 settimane della cassa integrazione.

Inoltre è stato escluso un rimpasto di governo: “Sono soddisfatto dei miei ministri”, ha detto il premier definendo la pratica “logora”. Ringraziamento per il Parlamento, che ha approvato lo scostamento di bilancio alla fine di luglio, da parte del presidente del Consiglio.

Decontribuzione

Ci sarà una tassazione di vantaggio per il sud e per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato, come era avvenuto anche nel 2017, quando era stata inserita una decontribuzione di tre anni per chi assumeva a tempo interminato al Sud Italia. Al momento la decontribuzione al 100% è fino alla fine del 2020.

Pensioni di invalità

Confermato l’aumento delle pensioni di invalidità, come era stato anticipato nei giorni scorsi, con un raddoppio per alcune fasce di popolazione dell’assegno mensile.