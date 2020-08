Champions, Juventus eliminata dal Lione. Non basta il 2-1, Sarri ora rischia

La Juventus è stata eliminata dalla Champion’s League 2019/2020, dopo aver vinto in casa contro il Lione di Rudi Garcia, ma con il complessivo delle reti che va a favore dei francesi. Il Lione va così alla Final Eight, così è stata chiamata, di Lisbona, dove si deciderà il vincitore della coppa.

Due calci di rigore hanno condizionato la gara, non senza polemiche contro l’arbitro Zwayer. Doppietta di Ronaldo, che però non basta per passare il turno.

Depay porta subito in vantaggio il Lione su rigore, mentre il pareggio arriva sempre dal dischetto alla fine del primo tempo. Il gol del 2-1 arriva nel secondo tempo, ma la Juventus non riesce a segnare il terzo gol che avrebbe garantito la qualificazione. Ora Sarri potrebbe rischiare il posto, a causa della precoce eliminazione dalla Champions, con critiche anche da parte dei tifosi sui social network.