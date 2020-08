Cina, muore di peste bubbonica. Villaggio in lockdown

Un caso di peste bubbonica in Mongolia, una regione della Cina, che ha fatto partire l’allarme e generato un lockdown in un villaggio. Ne ha dato notizia la CNN, che ha parlato di una persona morta e con la conferma della diagnosi di peste bunnonica, come comunicato dalla Commissione sanitaria di Baotou. Il villaggio di Suji Xincun è stato posto in lockdown, mentre tutti gli altri residenti sono stati sottoposti a test, finora con esito negativo. I contatti avuti con la persona deceduta sono nove secondo le autorità, tutti risultati negativi, ma sono stati posti in quarantena. Altre 26 persone sono in quarantena per contatti indiretti.

Cos’è la peste bubbonica

Questa forma di peste è quella più comune. Si tratta di una peste causata dalla puntura di pulci infette, oppure per contatto con materiale infetto o delle ferite di un’altra persona. Si caratterizza per la formazione di “bubboni”, cioè degli ingrossamenti delle cellule linfatiche. I sintomi sono mal di testa, febbre e debolezza. In questo caso non c’è la trasmissione da uomo a uomo, con una fase di incubazione di 6 giorni, ma con la malattia che è molto rapida, la quale può degenerare in setticemia o altre forme polmonari.

Turismo fermo

Già erano state chiuse delle località turistiche a causa di un caso di peste bubbonica a Bayannur. Erano stati chiusi i punti panoramici, senza la possibilità di far entrare i visitatori. Anche a novembre 2019 si erano registrati dei casi di peste bubbonica e polmonare, legata a marmotte o conigli selvatici consumati crudi o poco cotti.