Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 8 agosto: i contagi restano alti (+347). Superati i 250 mila positivi

I dati di oggi 8 agosto sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nella giornata di ieri c’è stato un boom di contagi, con i massimi dal mese di maggio. In tutto il mondo i contagi da Covid-19 sono in aumento, con la diffusione che è in rialzo anche in Europa, dopo un periodo di aumento in America Latina e Sudafrica.

Oggi sono 347 i nuovi positivi, a fronte di meno tamponi rispetto alla giornata di ieri, con il numero di contagiati dall’inizio dell’epidemia che ha superato i 250 mila casi. In Spagna oggi se ne contano 350 mila, con un numero di vittime inferiore.

Aumenta il numero di decessi, oggi 13, con 35 mila morti dall’inizio della pandemia da coronavirus.

Bollettino Protezione Civile 8 agosto

I dati sul Covid-19: