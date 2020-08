Coronavirus, il vaccino arriva allo Spallanzani: test su 90 volontari

Il prossimo 24 agosto arriveranno le prime dosi del vaccino che è stato “prodotto in casa” dalla Regione Lazio, con dei finanziamenti pubblici e quindi va testata la fase 1, per capire la risposta nei volontari. Le altri aziende dei vaccini, come la Oxford University, dalla quale l’Italia ha comprato 400 milioni di dosi, hanno già passato la fase 1 e sono in attesa di poter procedere con la fase 2 e 3.

Soddisfazione del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti: “Il vaccino sarà somministrato a 90 volontari”, ha dichiarato il segretario del PD. Conferme anche dall’assessore alla Salute della Regione Lazio: “Verranno effettuati i primi test dal 24 agosto, lo Spallanzani sta completando la ricerca per i volontari”.