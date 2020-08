Coronavirus nel mondo, sono oltre 19,5 milioni i contagiati

Aumentano ancora i positivi da Covid-19 nel mondo, con oggi oltre 19,5 milioni di casi da contagio, mentre pochi giorni fa si era ancora sotto i 19 milioni. C’è stato un rapido aumento in tutto il mondo, Europa compresa, con il rialzo dei casi che è iniziato in Spagna, che oggi fa segnare 361 mila casi positivi, ma che ieri ha visto un aumento corposo anche in Italia, secondo i dati della Protezione Civile.

Aumentano ancora i casi in America Latina, con il Brasile che ha raggiunto i 3 milioni di contagiati, mentre in Messico, Peru, Cile e Colombia sono oltre 350 mila i positivi. Quasi 550 mila contagiati anche in Sudafrica, che ha quasi raggiunto i 10 mila morti.