India, incidente aereo provocato forse dal maltempo. Sono 20 morti e 120 feriti

L’incidente aereo che ha colpito la città di Calicut, nella zona meridionale dell’India, ha provocato almeno 20 morti e 120 feriti, di cui 15 sarebbero in gravi condizioni. Ieri sera l’aereo è uscito di pista durante le fasi di atterraggio, spezzandosi in due, come ha comunicato la polizia locale. A bordo c’erano 174 passeggeri, con 6 membri dell’equipaggio e 10 bambini piccoli.

Secondo quanto è stato riferito al momento dell’atterraggio le piogge erano molto forti. Dopo lo schianto l’aereo non ha preso fuoco e questo ha aiutato le operazioni di soccorso, non aggravando il bilancio delle vittime. I passeggeri sono stati poi evacuati. Si trattava di un volo “speciale” di rimpatrio per i cittadini indiani bloccati all’estero dal coronavirus. I voli internazionali sono sospesi fino al 31 agosto, con l’aereo AirIndia che proveniva da Dubai.