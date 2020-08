Juventus, Maurizio Sarri è stato esonerato

Una decisione clamorosa per la Juventus, dopo l’eliminazione in Champion’s League contro il Lione di ieri sera, quella che ha portato all’esonero dell’allenatore Maurizio Sarri, avvenuta pochi minuti fa e comunicata dalla società. L’eliminazione agli Ottavi di Champions non è stata gradita dalla dirigenza bianconera, non è bastata la vittoria dello scudetto, ottenuta poche settimane fa.

Pesa nel giudizio anche la non vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia, obiettivi minimi per quanto riguarda la Juventus. Subito dopo la sconfitta di ieri sera erano partite critiche sui social network a Sarri, con alcune voci che parlavano della possibilità di esonero. Ora tra i possibili nomi ci sono quelli di Simone Inzaghi, Maurizio Pochettino (ex Tottenham) e Massimiliano Allegri, che tornerebbe dopo poco tempo.