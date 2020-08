Le migliori Cuffie In-Ear con Cavo del 2020, guida all’acquisto

Uno dei segmenti di cuffie più ambiti e ricercati è quello “in-ear”, che al suo interno ha differenti caratteristiche e funzionalità. Si possono utilizzare al lavoro, in palestra, per correre e per fare sport in generale, grazie al peso ridotto ed all’elevata ergonomicità. Ci sono diversi modelli di cuffie in-ear, che possono essere wireless o con cavo.

Ovviamente le differenze a livello di funzionalità si vanno poi a rispecchiare anche sul prezzo finale. I modelli di auricolari con cavo costeranno meno di quelli wireless, molto dipende anche dall’utilizzo finale che viene fatto: un uso al chiuso potrebbe far propendere verso un modello con cavo, mentre per fare sport sono consigliati quelli wireless.

Cosa sono le cuffie In-Ear

Per cuffie in-ear si definiscono i classici auricolari da inserire all’interno dell’orecchio, che risultano i più ergonomici da utilizzare, oltre che adatti in qualsiasi occasione. Vengono venduti in differenti dimensioni, solitamente con dei gommini sostituibili che nel corso degli anni sono migliorati a livello di materiali, dando all’utente un buon comfort.

Non ci sono particolari differenze tra i modelli di cuffie in-ear con cavo o senza cavo, cioè wireless, il design rimane lo stesso, cambia eventualmente la resa audio a seconda del modello scelto e dalla marca.

Cuffie In-Ear 2020 con cavo

I modelli di auricolari In-Ear con cavo sono più economici di quelli bluetooth/wireless. In questo caso con un budget fissato può essere più conveniente andare su un modello con cavo, per ottimizzare la spesa ed avere un prodotto con una resa audio migliore. Ci sono diverse marche leader nel settore e con altre emergenti negli ultimi anni.

Sennheiser CX 3.00

Questo modello è con cavo da un leader storico del settore audio come Sennheiser, che produce cuffie auricolari e complete. Si tratta di cuffie In-Ear di fascia media, che garantiscono un prezzo economico avendo però una resa audio più che accettabile. Sono consigliate a chi ricerca un modello dinamico, dal rapporto qualità/prezzo ottimale. I suoni sono riprodotti fedelmente, risultano adatte per l’utilizzo della musica e di diversi generi musicali.

Una nota di merito per l’isolamento acustico, che è migliore rispetto agli altri prodotti della stessa fascia di prezzo. I bassi sono presenti ma non troppo profondi, mentre gli alti sono molto precisi ed in grado di dare soddisfazioni nell’ascolto. La qualità emerge nonostante un prezzo contenuto.

IN OFFERTA Sennheiser CX 3.00 Auricolare In-Ear, Galaxy, Nero Sensibilità cuffia 118 dB

Impendenza: 18 Ω

Cavo arrotolato in forma ellittica, impedisce ai cavi di aggrovigliarsi

Custodia in dotazione

Sony MDR-EX450AP

Sony è da anni nel settore audio e la serie MDR è una delle più vendute al mondo, complice anche una realizzazione molto funzionale alle esigenze dell’utente finale.

Sono auricolari con cavo da poter utilizzare con qualsiasi genere musicale. Le cuffie In-Ear Sony MDR-EX450 sono all’interno della fascia media, ma con una qualità che sarà apprezzata dagli audiofili. Il rapporto qualità/prezzo è alto, anche a fronte di un prezzo superiore rispetto alla media di questa tipologia di cuffie. Consigliate sia per un utilizzo musicale che lavorativo.

Sony MDR-EX450AP Cuffie intraauricolari con Microfono, 103 dB, 40 Ω, Nero Cuffie intrauricolari con involucro in alluminio, driver al neodimio da 12 mm

Bassi potenziati grazie al controllo della risposta dei bassi

Cavo anti-groviglio da 1,2 m

Frequenza cuffia: 5 - 25000 Hz

Peso: 6 g

UBSOUND Fighter

Questo modello di cuffie In-Ear è prodotto in Italia ed ha un buon rapporto qualità/prezzo per la fascia media. Si tratta di cuffie auricolari con cavo economiche, adatte per l’utilizzo quotidiano e composte da buoni materiali, che ne garantiscono una buona durata nel tempo.

La serie di auricolari con cavo “Fighter” si posiziona nella fascia economica, per chi è alla ricerca di un prodotto top di gamma ma che non vuole spendere troppo. Possono essere utilizzate con gli smartphone, essendo dotate di microfono integrato per rispondere in maniera immediata alle chiamate.

La risposta in frequenza è compresa tra i 20 e i 20.000 Hz, con un suono preciso e pulito. L’impedenza è di 32 Ohm, mentre il cavo è lungo 1,2 metri e si comporta bene in funzione “antigroviglio”.

UBSOUND Fighter, Auricolari Stereo, Scocca In Alluminio, Rosso (Red) Cuffie auricolari HD in-ear di altissima qualità per iPhone, smartphone, tablet, lettori Mp3, DAP, DAC, game portatile, PC e TUTTI i dispositivi con jack standard da 3,5mm. Garanzia 2 anni.

TELECOMANDO con MICROFONO INCORPORATO per le telefonate. Telecomando con un pulsante singolo con funzione rispondi/riaggancia per le telefonate e play/pausa per la musica.

Materiali hi-tech ULTRALEGGERI di qualità professionale per la massima fedeltà del suono e l'insonorizzazione in qualsiasi condizione. Bassi pieni, profondi e potenti. Medi caldi e molto dettagliati. Alti chiari, puliti e cristallini. Scocca in alluminio.

ACCESSORI INCLUSI: 3 paia di tappini auricolari (misure S, M e L), custodia vellutata portatile e manuale istruzioni multilingua inclusi.

DETTAGLI TECNICI: Cavo robusto anti-groviglio da 1,2m. Speaker dinamici indipendenti ad alte prestazioni HD da 8mm. Sensibilità: 92dB/Mw. Range di risposta: 20-20.000Hz. Impedenza: 32Ω. Distorsione massima <0,2%. Si consiglia un rodaggio di almeno 60 ore per raggiungere una qualità acustica ideale.

Beats by Dr.Dre – urBeats 3

Il modello di cuffie In-Ear con cavo scelto dagli utenti Amazon, con le migliori recensioni e le maggiori vendite. Si tratta di un prodotto di fascia alta, con un prezzo leggermente superiore alla media degli altri prodotti, come anche i modelli già visti all’interno dell’articolo.

Sono curate in ogni loro aspetto, dal design alla qualità del suono, consigliate per gli audiofili. Ottima l’ergonomia, anche grazie ai materiali usati ed alla confezione di set per poter adattare i gommini al proprio orecchio. I bassi sono di ottima qualità, superiori alla media delle altre cuffie In-Ear con cavo e probabilmente le migliori in questa fascia di prezzo.

IN OFFERTA urBeats3 Auricolari con filo e jack da 3,5mm – Cavo antigroviglio, auricolari magnetici, controlli e microfono integrati – Nero/rosso ribelle Auricolari con filo ad alte prestazioni

Acustica di precisione per un’esperienza d’ascolto eccezionale

Compatibili con prodotti iOS e Android

Design ergonomico ottimale per il massimo comfort dalla mattina alla sera

Diverse misure di copriauricolari per un isolamento acustico personalizzato

Apple EarPods

Apple è uno dei leader del settore per quanto riguarda il settore audio, non solo per la sua storia iniziata con iPod, ma per la continua ricerca dei migliori materiali.

Queste cuffie In-Ear con cavo hanno una resa in usa dell’audio molto buona per la fascia di prezzo nella quale si collocano. L’utilizzo dei materiali antigroviglio consente di usare queste cuffie senza il rischio di problematiche legate al cavo.

Hanno i comandi sul filo, possibilità di utilizzo con smartphone grazie al microfono integrato, che permette di rispondere in maniera rapida alle chiamate. Si adattano egregiamente alla serie iPhone, ma possono essere utilizzate anche su dispositivi Android senza controindicazioni.

IN OFFERTA EarPods with 3.5mm Headphone Plug Gli auricolari degli EarPod sono stati progettati per massimizzare l'uscita del suono e ridurre al minimo la perdita di suono

Comandi per rispondere alle chiamate e concluderle

Controlli la riproduzione di musica e video

Maggiore protezione contro sudore e acqua

Bassi più ricchi e profondi

Confronto cuffie In-Ear con cavo 2020

La tabella di confronto dei modelli di cuffie In-Ear con cavo presentate, con delle diverse possibilità di acquisto a seconda delle esigenze. La resa audio dei modelli recensiti è comunque alta, con i prezzi che variano anche a seconda del marchio e dai materiali utilizzati.

La nostra scelta finale è andata sulle cuffie In-Ear urBeats3, per gli ottimi materiali e la resa audia da top di gamma. Il modello più economico ma dall’ottima resa audio scelto è stato quello di Apple, con i suoi EarPods.