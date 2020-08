Palermo, trovato il corpo di una donna: potrebbe essere di Viviana Parisi

Il corpo di una donna è stato ritrovato nei boschi di Caronia, in provincia di messina, dove da quasi una settimana si cerca la dj Viviana Parisi, scomparsa con il figlio Gioele di quattro anni. Al momento del ritrovamento il corpo non era riconoscibile, per questo le autorità non hanno ancora collegato i due casi.

I vigili del fuoco stavano effettuando delle ricerche nella zona con dei cani molecolari e biologici, oltre che con l’aiuto di droni ed elicotteri. Un’altra donna scomparsa a Sant’Agata di Militello è stata trovata a casa di un’amica, in un comune che è distante 21 chilometri da Caronia.

Il procuratore Angelo Cavallo, che indaga per sequestro di persona di Vivivana Parisi, si sta recando sul posto.