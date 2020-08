Scuola, le linee guida per la didattica a distanza integrata

Con la pubblicazione delle nuove linee guida per il nuovo anno scolastico 2020/2021 è stata introdotta anche la didattica a distanza integrata, definita (DDI) e che sono già attive per la partenza di settembre. Sono passate per l’ok del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, inoltre sono state già inviate alle scuole, che si stanno preparando per il nuovo anno scolastico. In particolare il piano DDI riguarda le scuole secondarie di secondo grado, cioè quelle superiori, le uniche ritenute in grado di portare avanti la didattica a distanza. Rimane attivo il piano anche per le scuole di primo grado, in caso si rendesse necessario a causa “una nuova sospensione delle attività didattiche”.

Il piano DDI per la didattica a distanza dovrà essere integrato nel piano triennale di formazione ed inserito nell’offerta di ogni scuola. Bisognerà comunicare con le famiglie e gli studenti, mentre la scuola potrà fare richiesta di tablet o pc se necessario.

Chi segue a distanza dovrà avere gli stessi orari di chi è in classe, con le lezioni che saranno in modalità sincrona qualora si dovesse procedere ad una nuova sospensione della didattica.

In queste settimane sono state rese note le liste dei libri di testo per il nuovo anno scolastico 2020/2021, con i libri scolastici che si trovano già su Amazon con alcuni sconti fino al 15 per cento.