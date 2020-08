Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus

La Juventus ha scelto Andrea Pirlo come nuovo allenatore per sostituire Maurizio Sarri, esonerato nella giornata di ieri dopo essere stato eliminato agli Ottavi di Champions. L’ex giocatore di Milan e Juventus ha firmato un contratto di due anni. Inizialmente era stato scelto per il progetto dell’Under 23, ma successivamente la dirigenza ha preferito lui a Sarri.

Pirlo supera la concorrenza di Simone Inzaghi, che era uno dei possibili arrivi sulla panchina della Juventus, oltre che quella di Paulo Sousa e di Pochettino. Attesa per le prime parole del nuovo allenatore, che dovrà cercare di spiegare quale sarà il suo progetto.