Bielorussia, oggi al voto: una casalinga sfida il presidente Lukashenko

Sono aperti i seggi in Bielorussia dove oggi si vota per le presidenziali, con il favorito, il presidente Aleksandr Lukashenko, che cerca la riconferma. Dal 1994 Lukashenko è presidente della Bielorussia, soprannominato anche “ultimo dittatore di Europa” e che cerca ora il sesto mandato da presidente.

I candidati in totale sono cinque, ma il principale avversario del presidente uscente è l’ex casalinga Svetlana Tikhanovskaya, in politica dopo che suo marito è finito in carcere con accuse criticate da molti. Al marito era stata impedita la candidatura, con molte proteste di decine di migliaia di persone.

Si poteva votare da martedì, ma la candidata Tikhanovskaya ha invitato a recarsi alle urne l’ultimo giorno, cioè oggi, per evitare possibili brogli. La popolarità del presidente uscente è in netto calo, anche a causa dell’emergenza Covid-19, ma resta il favorito.