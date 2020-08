Cinque deputati hanno chiesto il bonus Partita Iva da 600 euro

Un mini-scandalo all’interno del Parlamento, dopo la segnalazione della Direzione centrale Antifrode dell’Inps (voluta dal presidente Tridico), che ha fatto presente come cinque deputati abbiano richiesto il bonus da 600 euro destinato ai professionisti e che successivamente è stato innalzato a 1000 euro. Non c’è alcun reato o irregolarità, ma la notizia ha fatto scalpore, con la segnalazione dell’Inps che è stata pubblicata dal quotidiano “La Repubblica”, che riferisce come il bonus sia stato incassato e non ne sia stata fatta solamente richiesta.

La platea prevista per il bonus da 600 euro era ampia, per scelta del governo, dalle partite Iva ai liberi professionisti, con il primo bonus che non aveva paletti e poteva essere, dunque, richiesto da chiunque. Forse per questo cinque deputati, tra i quali ci sarebbe un conduttore televisivo, hanno fatto richiesta per il bonus da 600 euro.

Molte le prese di posizioni di condanna sui cinque deputati, tra cui anche la parlamentare del PD, Alessia Morani, che ha commentato su Twitter, dove molti utenti hanno polemizzato per l’accaduto.