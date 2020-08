Coronavirus nel mondo, quasi 20 milioni di persone positive

I contagiati da Covid-19 salgono in maniera esponenziale in tutto il mondo, avendo quasi raggiunto i 20 milioni di positivi, quando fino a ieri erano meno di 19 milioni e mezzo e due giorni fa meno di 19 milioni. Negli Stati Uniti sono stati oramai superati i 5 milioni di positivi, con 165 mila morti, mentre in Brasile sono 3 milioni i contagiati. In India sono 2 milioni le persone positive, con 43 mila vittime.

Sempre alti i contagi in America Latina, con il Messico che ha quasi raggiunto i 500 mila positivi, mentre il Sudafrica ne ha 550 mila.

Rialzo anche in Spagna, che ne conta 361 mila, anche se il numero dei morti rimane intorno ai 28 mila. Il Regno Unito resta il paese europeo con più vittime, 46 mila, davanti all’Italia, che ne ha 35 mila, come comunicato anche dai dati di ieri sera.