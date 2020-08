Diventa un caso il bonus da 600 euro per i 5 deputati. Di Maio: “Fuori i nomi dei furbetti”

Il caso emerso questa mattina da un’indagine dell’Inps, sul bonus da 600 euro richiesto da 5 deputati, ha generato un caos istituzionale e politico, con opposizioni e maggioranza che chiedono i nomi dei parlamentari. La segnalazione era stata effettuata dalla direzione centrale Antifrode, istituita dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. L’Inps precisa che i 5 parlamentari avevano diritto a richiedere il bonus da 600 euro e non ci sarebbe l’ipotesi di reato.

Di Maio: “Fuori i nomi dei furbetti”

Non ci va leggero il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che con un post su Facebook ha “chiesto giustizia” in merito al bonus di 600 euro che è stato incassato da cinque parlamentari. “Oggi arriva la notizia che 5 poveri furbetti che durante la pandemia hanno avuto il coraggio di richiedere il bonus di 600 euro destinato ai lavoratori autonomi”, questa la posizione di Di Maio, che chiede i nomi dei parlamentari. “La Repubblica”, nel dare la notizia, aveva parlato di un parlamentare “noto conduttore televisivo” coinvolto nell’indagine, il che farebbe pensare a Gianluigi Paragone, ex M5S, che non ha rilasciato commenti a riguardo.

Sulla questione ha parlato anche Zingaretti, segretario del PD, che ha pubblicato un post su Facebook: “Posso dire che è una vergogna?”, questa la posizione del Partito Democratico sulla vicenda. La definisce una vergogna anche il presidente della Camera, Roberto Fico.

Salvini: “Se qualcuno ha incassato, il Governo ha sbagliato”

Accuse anche dalle opposizioni, con Salvini che fa notare come la norma fosse scritta male se un parlamentare dal reddito di 12 mila euro al mese è riuscito a richiedere il bonus da 600 euro.