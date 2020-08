F1, prima vittoria di Verstappen della stagione a Silverstone. Quarto Leclerc

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Silverstone, che ricordava i 70 anni della Formula 1, davanti alle due Mercedes di Hamilton e Bottas. Ottima gara per la Ferrari di Leclerc, che termina la gara in quarta posizione dopo essere partito in ottava posizione dalle qualifiche di ieri.

Male Vettel, che si è girato nelle prime curve ed è finito fuori dai punti. Non ottimale nemmeno la gara delle Racing Point, che non riescono a fare meglio della sesta posizione, con Albon che ha rimontato fino alla quinta posizione dopo molti sorpassi in gara, anche se con un ritmo inferiore rispetto al suo compagno di squadra.

Le Mercedes hanno avuto problemi con le gomme, con del blistering dai primi giri, che le ha costrette a ridurre il loro andamento, favorendo così Verstappen, con la Red Bull che è riuscita a gestire meglio le gomme, come anche la Ferrari, che ha fatto un’unica sosta con Leclerc.