Messina, è stato trovato il corpo di Viviana Parisi. Si cerca il figlio ora

Il corpo che era stato ritrovato nelle ultime ore nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, era quello di Vivivana Parisi. Riconosciuto dalla fede che aveva al dito, all’interno c’era scritto il nome del marito, Daniele Mondello. Ora le ricerche passano al figlio della donna, Gioele, che era con lei al momento della scomparsa.

Attesa anche per l’autopsia, con il corpo che è in decomposizione e che aveva addotto un paio di pantaloncini jeans ed una maglietta. Solo una scarpa al piede, l’altra è stata ritrovata non distante dal punto dell’autostrada A20 dove Viviana era scomparsa. Dall’autopsia si capiranno le cause della morte. Secondo il procuratore la donna è morta da diversi giorni.

Le ricerche del figlio

Continuano le ricerche del figlio Gioele, al momento rimane scomparso. I soccorritori stanno setacciando i boschi della zona, ma non c’è alcuna traccia. L’area è estesa per 300 ettari.