Antonio Banderas: “Sono positivo al coronavirus”

Il noto attore Antonio Banderas ha comunicato sui social network, nel giorno in cui compie 60 anni, di essere positivo al coronavirus. Banderas ha postato una foto che lo ritrae da ragazzo: “Utilizzerò l’isolamento per fare progetti per i 60 anni appena compiuti. Sono costretto a festeggiare il mio compleanno in quarantena”, ha dichiarato sui social network.

Inoltre ha spiegato di essere solo più stanco del solito e che è fiducioso di riprendersi al più presto, seguendo le indicazioni dei medici. “Un abbraccio”, ha così concluso il suo post.