Bielorussia, rieletto il presidente Lukashenko con l’80% dei voti

In Bielorussia si è votato per le presidenziali, con la rielezioni di Alexander Lukashenko con l’80,23% dei voti, mentre la candidata di opposizione, Svetlana Tikhanovskaya ha ottenuto solo il 9,9%. C’era stata molta polemica alla vigilia del voto, con la “casalinga” Tikhanovskaya che è scesa in campo dopo che il marito era stato arrestato e non poteva più candidarsi.

Alle ore 18 aveva votato il 79,7% degli elettori ed il primo exit poll dava la vittoria a Lukashenko con larga maggioranza. Non c’è stato dunque il cambio alla presidenza, con Lukashenko che è in carica dal 1994 e si aspettava un esito più combattuto.