Conte: “Ponte di Messina? Penso ad un tunnel sottomarino”

Il premier Conte è tornato sulla questione del ponte di Messina, che era stato tirato fuori nei mesi scorsi tra le opere da poter completare. Lo ha fatto parlando di una rete ad alta velocità fino a Reggio Calabria, per poi passare in Sicilia: “Dobbiamo porci il problema di questo collegamento”, ha dichiarato durante un convegno a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

“Ci sono dei miracoli in ingegneria – ha dichiarato Conte – abbiamo realizzato un ponte che tutto il mondo ci sta invidiando. Quel ponte è aperto sul mare. A Messina potrà essere anche sottomarino, perché no”.