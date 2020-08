Roma, uomo ferito con coltello durante rapina al bancomat

Un uomo di 43 anni è stato ferito mentre stava versando dei soldi nel bancomat di via Cassia, non distante da Roma. Secondo quanto è stato riferito l’uomo è stato aggredito al collo con un coltello da cucina. Il tentativo di furto sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, con la polizia che ha già sequestrato il coltello utilizzato per l’aggressione e che ora sta vagliando le immagini delle telecamere del bancomat per risalire all’aggressore. L’uomo di 43 anni è stato portato in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni.

Altro bancomat fatto esplodere a Roma

Sempre nelle ultime ore nella periferia a Nord di Roma un bancomat è stato fatto esplodere nella notte. Si tratta del bancomat di via Giuseppe Belardinello, con le forze dell’ordine che sono intervenute dopo le segnalazioni dei cittadini. Al loro arrivo i ladri avevano già portato via l’interno del bancomat esploso.