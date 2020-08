Bonus 600 euro, Bocci (Lega): “Ho preso il bonus per fare beneficienza”

Iniziano ad uscire alcuni nomi di consiglieri comunali che hanno percepito il bonus da 600 euro per le Partite Iva, che riguardano sia il centrosinistra che il centrodestra. Hanno generato molti commenti sui social network le dichiarazioni di Ubaldo Bocci, consigliere comunale leghista a Firenze, che aveva sfidato il sindaco Nardella alle ultime elezioni.

“Ho preso il bonus di 600 euro per fare beneficienza”, questa la posizione di Bocci, che ha spiegato come ha scelto di chiedere il bonus per poterlo devolvere in beneficienza. Bocci fu sconfitto da Nardella al primo turno, si tratta dunque del primo potenziale sindaco coinvolto nel “caso bonus”.

“Il mio commercialista mi aveva fatto notare come quei soldi avrei potuto averli anche io visto che non c’erano paletti, senza distinguere il reddito, una scelta sbagliatissima a mio parere. Dunque ho pensato che potevo richiederli per donarli a chi ne aveva bisogno. Così ho fatto, i bonifici lo dimostrano, lo dichiarai anche alla conferenza dei capigruppo in Comune”, ha spiegato Bocci.