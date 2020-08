Bonus 600 euro, Diego Sarno (PD): “Non pensavo fosse arrivato il bonus, devoluto in beneficienza”

Spunta anche un nome di un consigliere regionale del Piemonte, Diego Sarno, quota PD, che avrebbe ricevuto il bonus da 600 euro, poi devoluto in beneficienza. Lo ha dichiarato lui stesso con un post su Facebook. Il consigliere era stato eletto nella lista del PD ed ha spiegato la situazione dal suo punto di vista, citando un errore tecnico che avrebbe fatto arrivare anche il bonus da 600 euro.

Secondo quanto è stato riferito da Diego Sarno, la compagna, che fa la commercialista, avrebbe fatto richiesta per “provare” e da poter poi utilizzare la procedura con i suoi clienti. Successivamente sono arrivati i soldi, con il consigliere regionale che ha spiegato di essere “incredulo” all’arrivo del denaro, che non era restituibile e per questo lo ha devoluto poi in beneficienza.