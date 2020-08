Bonus 600 euro, Garante: “Inps fornisca i nomi, privacy dei politici più debole”

Il Garante della Privacy si è espresso in merito alla pubblicazione dei dati dei parlamentari che avrebbero ottenuto il bonus da 600 euro. “La privacy non è un ostacolo alla pubblicazione dei dati”, queste le parole del Garante della Privacy.

Nel comunicato è stato spiegato che “in base alla normativa vigente, la privacy non è ostacolo alla pubblicazione dei dati dei beneficiari, se non sussiste una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato”. Inoltre “questo vale a maggior ragione per coloro che svolgono una pubblica funzione, le cui aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto degli obblighi di pubblicazione della condizione patrimoniale”.

Sarà anche aperta un’istruttoria da parte del Garante in merito all’operato dell’Inps e delle notizie uscite in merito.