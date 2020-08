Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 11 agosto: altri 412 casi positivi, aumento delle terapie intensive

I dati di oggi 11 agosto sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento dei casi positivi, con un decremento per la giornata di ieri dei tamponi, che oggi dovrebbero tornare nella media.

Oggi c’è stato un ritorno dei casi positivi sopra quota 400, a fronte però di un maggior numero di tamponi, 40 mila, anche se inferiori alle medie delle ultime settimane, quando si erano stabilizzati sui 50 mila test giornalieri. Aumento del numero dei posti di terapia intensiva occupati, con un +3 rispetto a ieri.

Bollettino Protezione Civile 11 agosto

I dati sul Covid-19: