Coronavirus nel mondo, superati i 20 milioni di contagiati

Sono stati superati i 20 milioni di casi positivi nel mondo, con un ritmo in crescita negli ultimi giorni, se si pensa che pochi giorni fa erano poco meno di 19 milioni. I morti sono saliti a 738 mila rispetto, con 64 mila persone in terapia intensiva. Negli Stati Uniti sono 5,2 milioni i contagiati, con 166 mila vittime, mentre in Brasile rimangono stabili sui 3 milioni, con oltre 100 mila morti.

Aumento dei casi in America Latina, con il Messico che ha raggiunto quasi il mezzo milione di casi, con 53 mila morti. In Europa è la Spagna che ha il numero maggiore di contagiati con 370 mila e 28,5 mila morti. Regno Unito ed Italia restano i paesi più colpiti dal punto di vista dei decessi.