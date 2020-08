Coronavirus, Putin: “La Russia ha registrato il primo vaccino”. Somministrato alla figlia

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il ministero della Sanità ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus nel mondo. Inoltre ha dichiarato che sua figlia ha già preso una dose. Questo quanto riportato da Russia Today, che riferisce come il vaccino sia sviluppato dall’Istituto Gamaleya di Mosca.

Secondo quanto riportato da Putin, la figlia ha avuto una leggera febbre dopo la somministrazione del vaccino, che è sparita poche ore dopo. In Russia sono milioni le persone contagiate, con il vaccino che andrebbe a medici e docenti, come riferiscono dal ministero.

“Sono consapevole che il vaccino funziona in maniera efficace e riesce a dare un’immunità stabile. Ha superato tutti i controlli”, questo quanto riferito da Putin, che ha anche annunciato il nome “Sputnik V”.

Il ministro della Salute, Mikhail Murashko, ha spiegato come le dosi del vaccino saranno prodotte in due istituti, in quello pubblico Gamaleya e quello di Bonnopharm.