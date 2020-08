Genova, uomo ucciso con mattarello e cacciavite

Un omicidio che fa scalpore a Genova, con un uomo di 62 anni che ha perso la vita a causa di un’aggressione a colpi di mattarello e di cacciavite. La vittima si era presentata a casa dei figli per chiedergli di ritirare la denuncia nei suoi confronti, effettuata per maltrattamenti, ma è stato successivamente ucciso.

Secondo quanto riporttao l’omicidio sarebbe avvenuto nella zona di Pontedecimo, con il figlio di 28 anni che è stato arrestato per omicidio aggravato in concorso con il fratello di 20 anni. Ora è al carcere di Marassi, mentre il fratello sarebbe in fuga.

Il padre si sarebbe presentato nella serata di lunedì, intorno alle 19.30, come riferito dalle autorità.