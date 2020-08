Migranti, gestione centro accoglienza: indagato sindaco di Varapodio (Reggio Calabria)

Un caso che è emerso nelle ultime ore e che riguarda un caso di mala gestione di un centro di accoglienza nella città di Varapodio, in provincia di Reggio Calabria. Sul fascicolo stanno indagando i carabinieri di Taurianova e di Palmi, i quali hanno denominato l’inchiesta “Cara accoglienza”, e nella quale sono indagate in totale sei persone, sindaco compreso. Si tratta di Orlando Fazzolari, primo cittadino di Varapodio, eletto con lista Civica, accusato di aver affidato la convenzione per la gestione del centro di accoglienza alla cooperativa sociale “Itaca”, con la quale aveva un conflitto di interesse, visto che conosceva ed aveva un rapporto di amicizia e collaborazione con il legale rappresentante della società.

Inoltre è contestata dalla Procura anche l’assunzione di due consiglieri di maggioranza e delle moglie di uno dei due, tutti privi di competenza, i quali ricevevano dei contributi mensili dalla Cooperativa.