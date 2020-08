Napoli, chiusa “la Sonrisa”. Positivo un dipendente del Castello dopo il test

La nota struttura “La Sonrisa”, il Castello per le cerimonie di Sant’Antonio Abate, è stata chiusa in seguito ai controlli anti-coronavirus, che avevano mostrato come un dipendente era risultato positivo al Covid-19. La struttura è stata chiusa dalla sindaca Ilaria Abbagnale e si procederà con la sanificazione di tutto l’edificio. Inoltre verranno effettuati i tamponi agli altri dipendenti ed ai contatti della persona trovata positiva.

Complessivamente sono stati effettuati già 72 tamponi per il personale ed anche alcuni familiari del personale. Tre sono le persone positive: il dipendente del Castello e due suoi familiari. L’uomo di 55 anni era tornato da un viaggio all’estero ed era stato ricoverato all’ospedale Cotugno.

La struttura ha già comunicato che ci vorranno almeno 48 ore per i risultati dei test. Lo scorso 29 luglio una persona che era stata al Castello aveva dichiarato di essere positiva.