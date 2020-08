Riforma Pensioni 2022, ultime novità: Quota 41 potrebbe essere la nuova Quota 100? Ipotesi pensione da 63 anni

Il tema della riforma delle pensioni dal 2022, quando scadrà la riforma di Quota 100, come annunciato da molti esponenti del governo, come il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, che ha confermato il termine della pensione anticipata nel 2021. Il triennio di sperimentazione di Quota 100 terminava a norma di legge il prossimo anno, ma alcuni partiti politici avevano ipotizzato un prolungamento, come la Lega di Salvini o la Cgil. Ora sembra si stia andando su una soluzione diversa, con il possibile utilizzo di Quota 41 per tutti, una riforma pensioni che è già presente a livello normativo, ma che riguarda solo alcune particolari categorie disagiate. Qui un recap sui requisiti per accedere a Quota 41 per tutti, dalle prime discussioni che avevano avuto luogo lo scorso anno.

La Cgil ha già confermato, secondo il suo centro studi, che la riforma Quota 100 costerà 7 miliardi di euro in meno rispetto al previsto, e chiede all’esecutivo di mettere mano ad una nuova legge per la pensione anticipata.

Il ritorno alla legge Fornero

Uno degli scenari peggiori, per cittadini ed esecutivo, è quello del ritorno alla legge Fornero, non apprezzata dalla quasi totalità della popolazione e che innalzerebbe in un solo anno l’età anagrafica per la pensione di 5 anni, passando dai 62 anni di oggi ai 67 anni.

Quota 41 è la nuova Quota 100?

Una delle soluzioni che sta prendendo piede nelle discussioni interne alla maggioranza, riguarda la possibilità di utilizzare Quota 41 ed estenderla a tutta la popolazione. Secondo Cesare Damiano, responsabile pensioni per il PD, una delle soluzioni possibili è Quota 41 e l’uscita dal mondo del lavoro a 63 anni.

Con la soglia dei 63 anni si anticiperebbe di quattro anni l’età prevista dalla riforma Fornero, il che farebbe aumentare di molto il costo per lo Stato, qualora i contributi retributivi non vengano trasformati in contributivi. Si ipotizza un’uscita dal mondo del lavoro con 63 anni e 35 anni di contributi per chi svolge un lavoro usurante o pericoloso.

Cosa fare con Opzione Donna?

Un’altra possibile misura che potrebbe essere estesa e resa strutturale è Opzione Donna, una riforma pensioni che ha funzionato negli ultimi anni, senza avere costi esorbitanti per le casse dello Stato, con un miliardo circa all’anno di costo. Con Opzione Donna è possibile andare in pensione con 58 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi, che salgono a 59 anni per le donne autonome. La misura è rinnovata ogni anno in maniera annuale ed è in scadenza nel 2020, con discussioni per prorogarla al 2021, ma con le associazioni di categoria, come il CODS (Comitato Opzione Donna Social) di Orietta Armiliato, che chiedono la proroga fino al 2023, per avere uno scenario più di lungo termine.