Roma, Virginia Raggi ha annunciato la sua ricandidatura

Virginia Raggi si ricandiderà per le Comunali a Roma, lo ha annunciato con un’intervista a “Il Foglio”, uscita ieri sera. “No a giochi di palazzo con il PD, ma guardo a sinistra” , queste le parole di Virginia Raggi, che potrebbe costruire un polo attorno a sè per sostenere la ricandidatura nella Capitale. La maggior parte dell’opinione pubblica in città ha pareri negativi sull’amministrazione, che in cinque anni ha ottenuto ben pochi risultati. Si voterà nel 2021, con le precedenti elezioni che si erano tenute nel 2016 dopo le dimissioni dell’ex sindaco Ignazio Marino.

Secondo quanto emerge ci sarà una votazione sulla piattaforma Rousseau per confermare Virginia Raggi come candidata del Movimento 5 Stelle. Questa candidatura potrebbe creare dei problemi al Partito Democratico, che non potrebbe presentarsi con un nuovo candidato con il M5S, mentre il polo più centrale, composto da Italia Viva, Azione e Più Europa, potrebbe avere già un suo candidato, nel quale il PD dovrebbe eventualmente confluire.