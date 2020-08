Scuola, la ministra Azzolina: “Lezioni in B&B non è eresia”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha rilasciato un commento che fa discutere in merito alle riaperture scolastiche. Come è noto il governo ed il ministero sta cercando di risolvere il problema relativo agli spazi nelle scuole, per garantire il distanziamento sociale, ma sono emersi diversi problemi negli ultimi giorni.

“Andare a lezione in un B&B? Non c’è nessuno scandalo, occorre trovare nuove soluzioni”, ha dichiarato Azzolina. Nelle ultime settimane si era ipotizzato anche l’utilizzo di parrocchie per lo svolgimento delle lezioni. “Quando devi far rientrare 8 milioni di studenti, bisogna adeguare gli spazi”, questa la posizione della ministra.

In questo periodo sono molte le famiglie che stanno già acquistando i nuovi libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021, dopo la pubblicazione delle liste, con i libri scolastici disponibili anche su Amazon per la ricerca per classe e con sconti.