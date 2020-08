Bonus Inps, Tridico: “Querelo chi dice che il caso è montato ad arte per il referendum”

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dopo alcuni giorni di polemiche sul bonus da 600 euro destinato alle Partite Iva ed incassato da alcuni parlamentari. Era iniziata a girare la voce, negli ambienti parlamentari, che il caso fosse propedeutico al referendum sul taglio dei parlamentari, che avrà luogo il 20-21 settembre.

Tridico ha dichiarato che è pronto a querelare tutte le persone che diranno che si tratta di un caso montato ad arte. “Non solo non è vero. Ma chi lo dice o lo scrive ne dovrà rispondere in tribunale”, ha spiegato al Corriere della Sera. Il Garante della Privacy nella giornata di ieri ha dato il via libera alla pubblicazione dei nomi dei parlamentari che hanno incassato il bonus di 600 euro.