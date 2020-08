Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 12 agosto: quasi 500 nuovi casi (+481), salgono terapie intensive

I dati di oggi 12 agosto sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Si conferma il trend in aumento dei nuovi casi, con alcuni giorni di più di 400 casi positivi, una cosa che non accadeva dal mese di maggio.

Oggi sono 481 i nuovi positivi, con un numero di tamponi che è tornato nella media, con 52 mila test effettuati. Salgono sia i decessi (+10) sia il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (+4).

Bollettino Protezione Civile 12 agosto

I dati sul Covid-19: