Coronavirus, governo prepara ordinanza: tamponi a chi rientra da Grecia e Spagna

Il governo sta per mettere a punto un’ordinanza con le Regioni per effettuare i tamponi dalle persone che rientrano da Grecia e Spagna, i Paesi attualmente considerati più a rischio. La quarantena sarà effettuata solo se si risulterà positivi al test. Non ci sarebbe la Francia dalla lista, ma potrebbe entrarci anche Malta.

Molti italiani, giovani soprattutto, si sono recati in vacanza all’estero, per questo è stato deciso di controllare gli arrivi, come avvenuto con il test della temperatura agli aeroporti già da alcune settimane. L’incremento dei positivi in Italia, però, ora sembra aver convinto il governo ad una misura più complessa, su base volontaria, per le persone che rientrano dall’estero.

La quarantena potrebbe essere obbligatoria per chi rientra dalla Croazia, ma ancora non ci sono notizie in merito.