Coronavirus, Oms nomina Mario Monte per le politiche sanitarie

A sorpresa c’è stato un annuncio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che riguarda l’ex premier Mario Monti. Infatti l’ufficio europeo dell’Oms ha intenzione di formare una commissione sulle priorità dei sistemi sanitari, considerando la crisi da coronavirus. L’ex premier Mario Monte presiederà la Commissione.

Si dovrebbe trattare di un ente indipendente in grado di studiare gli effetti della pandemia. Ci sarà da gestire la fase post-Covid, con molte problematiche specialmente per i paesi più poveri. Si prenderà spunto dai vari Paesi e da come hanno risposto alla pandemia.