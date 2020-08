Milano, uomo prende in ostaggio una guardia giurata al Duomo

Un uomo di origini magrebine, del quale non è stata resa nota l’identità, ha preso in ostaggio oggi pomeriggio una guardia giurata al Duomo di Milano. Secondo quanto è stato riferito dai testimoni, la guardia giurata sarebbe rimasta per alcuni minuti sotto sequestro con un coltello, ma successivamente, grazie all’intervento di un funzionario di polizia, l’aggressore ha lasciato l’ostaggio ed è stato arrestato. Ora l’uomo è in Questura per accertamenti.

Esclusa l’ipotesi terrorismo

Si esclude la pista terroristica, anche se non è chiaro il movente del gesto. Per ora la Digos ha riportato che non ci sarebbero legami con azioni terroristiche. L’uomo è stato arrestato per sequestro di persona.

La trattativa per il rilascio è durata quasi dieci minuti, dopo che l’uomo aveva puntato il coltello alla gola della guardia giurata e l’aveva fatta inginocchiare.