Accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti: firmato trattato di pace

Un accordo definito “storico” tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti per il Medio Oriente. In ballo c’era anche la sovranità della Cisgiordania, alla quale Israele potrebbe rinunciare dopo 50 anni. L’accordo è stato annunciato da Donald Trump, per quello che sembra essere un primo passo nei rapporti diplomatici tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti.

Con questo trattato gli Emirari Arabi Uniti diventano il primo Stato arabo del Golfo a dichiarare la normalizzazione, mentre sono solo il terzo Paese arabo ad avere rapporti diplomatici con Israele.