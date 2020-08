Bonus 600 euro, domani il presidente Tridico sarà in audizione per pubblicare i nomi

Domani il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, sarà in Commissione Lavoro alla Camera, per dare i nomi dei parlamentari che hanno beneficiato del bonus da 600 euro per gli autonomi. Questo quanto riferito da fonti parlamentari, dopo la disponibilità dell’Inps a dare i nomi dei parlmentari coinvolti. Il Garante della Privacy si era espresso nei giorni scorsi dando il via libera alla pubblicazione dei nomi, qualora il presidente della Camera ne avesse fatto richiesta. Cosa che Roberto Fico ha effettuato nelle ultime ore, chiedendo la disponibilità a Tridico.

Domani alle ore 12 i deputati potranno fare tutte le domande che ritengono opportune al presidente dell’Inps. Intanto il Codacons ha presentato istanza all’Inps per ottenere l’accesso ai nomi dei parlamentari.