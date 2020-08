Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 13 agosto: superati i 500 casi giornalieri (+523). Aumento terapie intensive

I dati di oggi 13 agosto sul coronavirus sono forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi si è registrato un aumento dei casi positivi, con ieri che si sono quasi raggiunti i 500 casi giornalieri, con un trend di posti letto in terapia intensiva in aumento.

Oggi sono 523 i nuovi casi positivi, con 51 mila tamponi e con un nuovo aumento per il terzo giorno consecutivo dei posti letto occupati in terapia intensiva (+2). I decessi di oggi sono 6.

Bollettino Protezione Civile 13 agosto

I dati sul Covid-19: