Coronavirus, Cts (Miozzo): “Riportiamo il medico nelle scuole italiane”

Sul tema delle scuole è intervenuto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, parlando del ruolo del medico nelle scuole, soprattutto in ottica coronavirus. Questo per cercare di evitare in primis la formazione di focolaio durante l’anno scolastico che è in partenza al 14 settembre.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha già anticipato con un’ordinanza il rispetto del distanziamento sociale dal prossimo anno scolastico 2020/2021, anche con l’utilizzo di strutture esterne.

Intanto le famiglie si stanno già adoperando per l’acquisto dei libri di testo, con la pubblicazione della lista dei libri scolastici 2020/2021 e la possibilità di acquistarli su Amazon. Gli studenti si stanno preparando all’inizio dell’anno scolastico, dopo quasi un anno rispetto alle ultime lezioni in presenza.

Miozzo: “Il medico nelle scuole decisivo per la crescita del Paese”

Parole chiare del coordinatore del Cts sul medico nelle scuole, una posizione netta: “Il medico nelle scuole ha contribuito alla crescita del Paese”. Un discorso politico da parte di un tecnico scelto dalla politica, che non si risparmia ad elogi del ministro Speranza e del premier Conte, ritenute “figure decisive”.