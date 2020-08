Germania, una scuola richiude dopo aver riaperto lunedì a Berlino

A causa dell’aumento dei positivi una scuola ha chiuso a Berlino, con casi in 7 istituti e classi in quarantena. Questo perché l’anno scolastico 2020/2021 è già iniziato lunedì ed i primi contagi sono stati già rilevati e segnalati da alcune scuole. I singoli istituti hanno reagito mettendo le classi o gruppi in quarantena.

Oggi la cancelliera Merkel ha incontrato la leader della SPD, Saskia Esken, insieme a diversi ministri dell’Istruzione dei Laender, per parlare della situazione coronavirus. Le norme prevedono la mascherina per gli alunni all’interno della scuola ma non quando sono seduti al banco.