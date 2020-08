M5S, da oggi al via le votazioni sul “doppio mandato” su Rousseau

Si tengono da oggi le votazioni sulla piattaforma Rousseau da parte del Movimento 5 Stelle, per il superamento del “doppio mandato” per i comuni. Si potrà votare, per gli iscritti alla piattaforma Rousseau, fino alle 12 di venerdì, con due quesiti a cui rispondere: uno sul “doppio mandato” o “mandato zero” per i consiglieri comunali, uno sulle alleanze a livello comunale con i partiti tradizionali. Su questo secondo quesito si preconfigura un’alleanza con il PD per la candidatura di Virginia Raggi come sindaco di Roma al secondo turno. Proprio la candidatura dell’attuale sindaca di Roma aveva aperto la questione sul doppio mandato.

Non è chiaro se in futuro la regola del “mandato zero” sarà estesa anche a Camera e Senato, dove per ora i vertici del Movimento 5 Stelle sono più rigidi.