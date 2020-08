Sondaggi elettorali regionali Puglia: netto vantaggio di Fitto su Emiliano

Negli ultimi giorni sono stati effettuati dei sondaggi elettorali da diversi istituti per quanto riguarda le regionali in Puglia, alcuni di rilevanza nazionale, mentre altri commissionati da alcune liste che prendono parte alle elezioni. Le elezioni regionali in Puglia si terranno il prossimo 20-21 settembre, con il governatore uscente Michele Emiliano, del centrosinistra, che cerca la riconferma.

Sondaggi elettorali di EMG – 13 agosto

Secondo l’istituto di sondaggi elettorali EMG Acqua, il candidato del centrodestra, Raffaele Fitto, sarebbe in netto vantaggio sul governatore uscente.

Candidato Percentuale Raffaele Fitto (Cdx) 43,5% Michele Emiliano (Csx) 37,5% Antonella Laricchia (M5S) 12% Ivan Scalfarotto (IV-Azione) 5% Mario Conca (Civico) 2%

Per quanto riguarda le liste politiche a supporto di Fitto, la Lega ha il 15%, Fratelli d’Italia il 14% e Forza Italia il 10%. Nelle liste a supporto di Michele Emiliano, il PD ha il 21%.

Sondaggi elettorali di Bidimedia – 7 agosto

Questo sondaggio elettorale di Bidimedia è stato commissionato dalla lista “Italia in Comune”, che supporta Michele Emiliano alle prossime elezioni regionali.

Candidato Percentuale Raffaele Fitto (Cdx) 38,1% Michele Emiliano (Csx) 38,8% Antonella Laricchia (M5S) 16,7% Ivan Scalfarotto (IV-Azione) 4,2% Mario Conca (Civico) 1,6% Pierfranco Bruni (Civico) 0,6%

L’affluenza stimata è del 58%, con un 15% di indecisi che decideranno nelle prossime settimane come e se votare.