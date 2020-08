Trasforma la tua attività con un sito web per appuntamenti e ordini

Pensateci bene: tutto gira attorno al web. Ci alziamo la mattina e guardiamo il cellulare, apriamo il laptop; a colazione, pranzo o cena siamo attaccati al tablet o altri device elettronici. Siamo in un mondo in costante cambiamento, un mondo tecnologico, non è strano, quindi, che tutto debba essere ripensato in ottica di quella che è una tendenza consolidata ormai da almeno 10 anni. Se sei un professionista o sei gestore di un negozio, pensa alla tua presenza sul web. Magari hai dei profili social; magari disponi di un sito web vetrina della tua merce. Hai mai pensato di vendere, nel vero senso della parola, il tuo prodotto con il tuo sito? O meglio, trasformare la tua attività attraverso un sito web pensato per fissare appuntamenti o ricevere ordini?

Un sito web per appuntamenti facilita la professione

Se sei un libero professionista, di certo sei abituato ad avere contatti con i clienti: telefonate continue per fissare appuntamenti, inchiostro sull’agenda. Incontri fissati e registrati su un pezzo di carta volante mentre sei nei mezzi pubblici o stai facendo attività fisica. Un professionista non può permettersi di perdere un potenziale cliente, deve sempre essere pronto a rispondere al telefono. A meno che non ripensi la sua attività con un sito web per appuntamenti. Il cliente entra nel sito, sfoglia il calendario e prenota il suo appuntamento. Fisico o virtuale che sia.

Ripensare il proprio sito con un plugin

Non bisogna fare i salti mortali per ripensare la propria attività con un sito web per appuntamenti. Puoi rivolgerti ad una web agency per un preventivo o, se sei sufficientemente smaliziato con la tecnologia, arrangiarti da solo. Se hai un sito in WordPress, la piattaforma lungamente più sfruttata per realizzare siti web, ad esempio, esistono numerosi plugin, gratuiti o a pagamento a seconda delle funzionalità, che permettono di inserire un form di gestione degli appuntamenti nel proprio sito. Quando il cliente, o potenziale cliente, entrerà nel tuo sito, troverà un calendario con i giorni e le fasce orarie prenotabili, e il form da compilare. Un modo semplice per ripensare la propria attività, senza la necessità di stare sempre attaccati al cellulare.

Puoi trasformare il tuo business con un sito per ordini?

Se sei un professionista, un artigiano o il titolare di una piccola impresa, potresti voler trasformare la tua attività con un sito per ordini. Grazie alle tue pagine web potrai di fatto vendere dei servizi, senza dover perdere tempo prezioso che puoi reinvestire per portare a termine le tue comande. Puoi sfruttare le potenzialità delle piattaforme per e-commerce, introdurre nel tuo sito un modulo di vendita online. Non importa se sei un artigiano che confeziona abita su misura, un parrucchiere che vende prodotti per capelli (oltre a tagliarli), o un rappresentante.



Pensa il tuo sito come un mezzo attraverso il quale ottenere quel quid in più, maggiore volume di vendite di prodotti o servizi. Una web agency saprà fornirti tutto il supporto per trasformare il tuo sito vetrina in un sito per ordini. Non è complesso: ti sarà sufficiente inserire i prodotti o i servizi che vendi nel sito e permettere che i clienti possano metterli nel carrello e acquistarli. Un vero e proprio negozio online. Un e-commerce, insomma. Non dovrai fare altro che monitorare gli ordini ricevuti, senza dover perdere tempo a rispondere ai clienti, a meno che non richiedano servizi non previsti. È per questo che la web agency a cui ti rivolgerai dovrà inserire la possibilità di fare delle richieste aggiuntive a un ordine. Un form contatti apposito o una linea di chat virtuale sarà più che sufficiente per raggiungere i propri scopi.